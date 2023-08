Vil ha tilbake rekekvote

Fiskarlaget vil ha tilbake dei same rekekvotene som var før sommaren, då kvotane blei reduserte med 40 prosent. Til det skjer ber dei regjeringa vidareføre tilskotsordninga som følge av høge drivstoffprisar. Laget ønskjer og ei ordning som gjer at ein båt kan fiske to båtars kvote i ein periode, medan den andre båten ligg i opplag, for å spare utgifter til mannskap og drivstoff.