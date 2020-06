Vil ha svar på underskotet i fjor

Varaordføraren i Ålesund, Vebjørn Krogsæter (Sp), vil ha svar på kvifor pengebruken i dei fem tidlegare kommunane i fjor sprikar så mykje. Gamle Ålesund står for ein stor del av underskotet i fjor medan Haram har det klart minste underskotet. Krogsæter vil ha ei forklaring på kvifor ein ikkje klarte å halde budsjetta sine. I 2020 ligg det an til store kutt. Under formannskapsmøtet i dag sa Krogsæter at det kan skape eit gryande opprør i Haram mot den nye storkommunen. Han seier at utfordringane i år først og fremst er eit resultat av underskota i 2019.