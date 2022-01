Vil ha svar om Strynefjellet

Stortingsrepresentant Helge Orten fra Høyre vil vite om samferdselsministeren vil ta initiativ overfor Statens vegvesen for å sikre byggestart på Rv.15 Strynefjellet. Det skjer i et skriftlig spørsmål til statsråden.

Orten viser til at et tverrpolitisk flertall står bak prioriteringa av Strynefjellet i første seks års periode i Nasjonal transportplan som ble behandlet i fjor vår.

– Bakgrunnen for spørsmålet er en uttalelse fra samferdselsministeren om et annet veiprosjekt der statsråden har sagt at han ikke vil følge opp - til tross for at det foreligger et flertall i Stortinget, sier Orten.