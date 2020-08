Vil ha svar om Hovden

Stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet vil ha svar på om samferdselsministeren vil gjøre grep for å bedre situasjonen for flyruta mellom Ørsta/Volda lufthavn Hovden og Oslo. Det skjer i et skriftlig spørsmål til statsråden som Holen Bjørdal også har stilt tidligere. Widerøe har varslet nye kutt som skal gjelde fra 1.oktober. Holen Bjørdal spør om regjeringa vil gjeninnføre statlige kjøp, gjøre andre grep eller godta at rutetilbudet blir svekket for privatpersoner og næringslivet.