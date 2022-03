Vil ha svar fra Vedum

Frp-politiker Frank Sve vil ha svar fra Trygve Slagsvold Vedum i spørretimen i Stortinget om hvorfor det planlagte Eksportstrategirådet i Ålesund blir avvikla. Forrige uke ble det kjent at regjeringa i stedet vil ha et Nasjonalt eksportråd i Oslo, og det skal opprettes en avdeling i Ålesund. Ålesund ble i fjor sommer lovet 10 til 15 arbeidsplasser, og Sve reagerer på flyttingen.

Ifølge regjeringen vil de frigjøre ressurser fra administrasjon til ordninger for næringslivet, og sier det fortsatt skal satses på et kraftig eksportorientert miljø i Ålesund.