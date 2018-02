Vil ha strenge krav

Leiar i verdsarvrådet, Arne Sandnes, er ikkje uroa over at strengare krav til utslepp av nitrogenoksider (NOx) i verdsarvfjordane kan få enkelte cruiseselskap til å velje vekk Noreg som cruisedestinasjon. I ein ny rapport som Sjøfartsdirektorate har bestilt, heiter det at nye utsleppskrav kan føre til 250 millionar kroner i tapte inntekter for turistnæringa. Sandnes meiner det uansett er viktig å stille strenge krav.