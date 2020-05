Vil ha stoppa anleggsarbeid

Organisasjonen Motvind Norge har sendt eit brev til politiet der dei ber om stans i anleggsarbeidet knytt til vindkraftanlegget på Haramsøya. Dei ber om at politiet sørger for at byggeaktiviteten blir innstilt på grunn av hekke- og yngletida og i påvente av at spørsmåla i saka blir endeleg avklart.