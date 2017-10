Vil ha statlege arbeidsplassar

Fylkeskommunen skal jobbe for at det kjem fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal. Planen til regjeringa er at 1200 arbeidsplassar skal flyttast ut av Oslo. – Vi må tenke langsiktig, og vi må bli samde om våre fortrinn og kva for statlege verksemder vi skal rette oss inn mot, slik at alle kan dra i same retning, seier prosjektleiar Oddbjørn Vassli, i ei pressemelding.