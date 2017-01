Vil ha Solskjær som sjef

Håvard Nordtveit vil ha idolet Ole Gunnar Solskjær som landslagssjef. - Ja, jeg har alltid hatt sans for Ole Gunnar. Han har alltid vært idolet og kommer alltid til å være det. Det hadde vært fantastisk å kunne jobbe med ham, sier West Ham-spilleren til TV 2. - Det hadde vært en drøm som gikk oppfyllelse, sier Nordtveit om muligheten for å spille under Solskjær.