Vil ha Solskjær i lang tid

Manchester United-spissen Marcus Rashford nyter å spille under Ole Gunnar Solskjær og er helt sikker på at nordmannen er rett mann til å lede klubben videre. Det sier Rashford i et ferskt intervju med Sky Sports foran søndagens bortekamp mot Sheffield United i Premier League. Rashford sier samtidig Solskjær var avgjørende for at han valgte å forlenge kontrakten, og at han vil ha kristiansunderen som manager i lang tid.