Vil ha slutt på innreiseforbod

Haram Innovasjons- og Næringsforum, MAFOSS og Maritimt Forum Nordvest oppmodar fylkesmannen i Møre og Romsdal om å oppheve retningslinjene for innreise til fylket og kommunar umiddelbart, det skriv dei i eit opent brev. Dette fører til at næringslivet i fylket blir råka blant anna tilsette og underleverandørar. Dei hadde håpt at regjeringa i dagens pressekonferanse hadde pålagt alle kommunar å følgje nasjonale korona-reglar.