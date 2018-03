Vil ha slutt på dyre telefonnumre

Mens private ikke kan ta ekstra betalt når folk ringer kortnumrene deres, gjelder ikke de samme reglene for de offentlige instansene som har kortnumre. I en dom i EU-domstolen i fjor ble det slått fast at private virksomheter ikke skal benytte dyre spesialnumre for sin kundeservice. Nå vil Forbrukerrådet at det offentlige skal følge etter.