Vil ha revansje: – Vi ble ydmyket i Sarpsborg

– Man må slutte å dramatisere så mye. Vi gleder oss til hver kamp, også får man som fortjent til slutt, sier Kristiansund-trener, Christian Michelsen.

Han er fullt klar over at laget hans ligger på kvalifiseringsplass før oppgjøret mot Sarpsborg 08 søndag kveld, men velger å ikke fokusere på den overhengende faren for et nedrykk.

– Når man teller opp til slutt, må man ha et visst antall poeng for å få lov til å være med på dette sirkuset neste år. Det er det som er målet og det vi jobber knallhardt for hver dag.

– Steintøff utfordring

Sarpsborg 08 var av mange spådd å kjempe i toppen av Eliteserien og østfoldslaget har innfridd forventningene. Med 33 poeng ligger de på 2. plass i serien, og vinner de over Kristiansund vil de øke distansen ned til serietreer Molde.

Romsdalslaget gikk på et 2-1 tap for serieleder Rosenborg lørdag kveld.

Michelsen er fullt klar over at det ikke er hvem som helst som kommer på besøk til nordmøre.

– De er det nest beste laget i Norge for tiden, så det blir en steintøff utfordring. Vi ble ydmyket litt på bortebane, og vi har lyst til å vise oss fra en annen side. På hjemmebane kan vi hamle opp med de fleste og vi går inn med den innstillingen på søndag.

Bakke returnerer

Sarpsborgs trener er tidligere KBK-trener Geir Bakke, men Michelsen er usikker på om det gir gjestene er fordel.

– Jeg vet ikke hvor godt de kjenner oss, så det er vanskelig å ta hensyn til. Vi er på et nivå der alle kjenner hverandre godt, så egentlig handler det om å være godt forberedt, mener han.