Vil ha penger til ulykkesutsatt vei

FrP-politikerne Sylvi Listhaug, Frank Sve og Morten Stordalen fremmer kommande tirsdag representantforslag i Stortinget om det svært ulykkesutsatte Veibustkrysset på E39 i Sula kommune.

Listhaug og Sve var i dag på befaring sammen med aksjonsgruppa for realisering av Veibustkrysset.

De ønsker at Stortinget ber regjeringen sørge for at strekningen får midler i revidert statsbudsjett for 2024.