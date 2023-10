Vil ha oversikt over CO2-utslipp

Stortingsrepresentant Frank Sve fra Frp vil ha en oversikt over hvor mye CO2 utslipp den planlagte Møreaksen vil føre til. Det skjer gjennom et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Møreaksen som skal gi fergefri forbindelse mellom Vestnes, Otrøya og Molde, ligger inne i Nasjonal transportplan, men prosjektet er omstridt. Sve sier han forventer at statsråden har oversikt over CO-utslippene.