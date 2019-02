Vil ha økt fokus på rassikring

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at de vil gjøre endringer i arbeidet med Nasjonal transportplan slik at det vil være mulighet til å spille inn prioriteringer knyttet til rassikkerhet tidligere. På en rassikringskonferanse i Bergen i dag ble ministeren utfordret av Nasjonal rassikringsgruppe, som er ei samarbeidsgruppe for de mest rasutsatte fylkene i landet, til å få på plass en nasjonal skredsikringsplanm gjennomført i løpet av 12 år. For å få dette til trengs det til sammen 52 milliarder kroner. Dale sier at de er opptatt av å løfte rassikring og han vil invitere til en politisk prosess for å se på hvilke problemer man står overfor og hvordan man skal løse de.