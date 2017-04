Vil ha ny sak om sjukehusvedtak

Kristiansund Senterparti vil ha ei ny runde om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, skriv Tidens Krav. Partiet er uroa for at det nye sjukehuset ikkje kjem til å ha like gode tilbod som dagens sjukehus har. Dei har bedt formannsskapet om ny behandling av saka.