Vil ha ned bompenger på Nordøyvegen

Fylkeskommunedirektøren ber Staten bevilge et tilskudd for å redusere bompengetakstene på Nordøyvegen. Fergetakstene er redusert med 25 prosent. Når fergene til og fra Nordøyvegen blir avløst av et fastlandssamband får dette ingen positiv effekt for Nordøyvegen. Samferdselsdirektør Arild Fuglseth sier de vil søke om et tilskudd som tilsvarer reduksjonen på 25 prosent.