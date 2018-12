Vil ha mobilnett

I sommar vart det bestemt at det skulle monterast naudtelefonar på strekninga Trollstigen–Valldal. No har ein i staden landa på mobilnett. Det skriv smp.no. Torgeir Bye, seksjonsleiar i Statens vegvesen, seier til avisa at dei no vurderer ei mobilløysing som er langt rimelegare enn tidlegare, fordi dei vil bruke fornybar energi som solcelle og vind.