Vil ha Midsund ut av Molde

367 personer i Midsund har skrevet under på at de vil ha en ny folkeavstemning om kommunetilhørighet til Molde. Midsund ble slått sammen med Molde 1. januar 2020 og initiativtaker Harald Akselvoll sier til rbnett at prosessen rundt sammenslåingen var altfor dårlig. Akselvoll har bedt paritet Rødt i Molde komme med en interpellasjon for å kreve en utredning om å reversere kommunesammenslåingen