Vil ha meir openheit

Bedrifta Westplast i Herøy valde å vere open om at dei hadde vore utsett for eit dataangrep, og at dei betalte hackarane for å få tilbake informasjonen som dei tok. Mange bedrifter vel det motsette og held tett om dataangrepa. Eigar og styreleiar i Westplast, Signhild Skorpen, meiner ein bør vere meir opne om slike angrep, slik at bedriftene kan lære av kvarandre. – Vi valde å betale fordi det ville tatt så mykje tid og kosta oss mykje å bygge opp igjen rekneskapen og historikk på ca. hundre arbeidsbåtar. Men det er ikkje noko vi anbefaler og vi meiner at dette må snakkast meir om, seier ho.