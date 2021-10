Vil ha meir miljøvenleg sentrum

I Molde er det sett i gang ei spørjeundersøking for å finne ut korleis dei som bur i kommunen brukar sentrum. Bakgrunnen er eit mål om å bli grønare og meir miljøvenleg. – Det er difor starta eit prosjekt for å gjere det meir attraktivt å gå og sykle, framfor å ta bilen når det ikkje er nødvendig, seier Steinar Kristoffersen i styringsgruppa for Smart Molde.