Vil ha meir fokus på beredskap

Ordførar i Ørsta, Stein Aam, meiner bereskap må kome meir på dagsordenen. Ifølgje tal som NRK har henta inn, vil det i løpet av dei neste 80 åra bli meir styrtregn, stormflo og jordskred, og alt vil kunne kome på ein gong. Ørsta er ein veldig rasutsett kommune, og må sette inn ein del tiltak for å sikre bygda mot dei endringane som klimaforandringane vil føre til. Aam meiner staten ikkje prioriterer distrikts-Noreg når det kjem til middel for å sikre seg for flaum og ras. Olje og energiminister, Tina Bru, meiner derimot at distriktskommunar kjem relativt godt ut av det når det gjeld statlege middel til sikring og er ikkje samd i det Aam peiker på.