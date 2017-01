Eksotisk mat, prat og gode håndtrykk er viktig når asylsøkere, flyktninger og innvandrerer møter folk fra lokalmiljøet i domkirkekjelleren i Molde. Målet er å bli bedre kjent.

– Vi synes det er interessant og givende å møte folk fra en annen kultur på denne måten, og anbefaler andre fra lokalmiljøet å bli med, forteller småbarnsforeldrene Voll fra Molde.

"Middag på tvers"

Nasjonaliteter som Afghanistan, Syria, Sudan og Sri Lanka er å finne under den månedlige dugnaden "middag på tvers". Latter og store smil fyller lokalet. Her får barn og eldre en smakebit fra andre land på tvers av religion, språk og kultur.

Mat fra Sudan står klar til servering. Foto: Marie Myklebostad

– Du får god nytte av å snakke med folk fra andre kulturer. Ofte møter jeg folk som selv har vært midt oppe i situasjonene som preger nyhetsbildet, sier Stig Ove Voll.

– Har du med småunger så kommer du automatisk i kontakt med foreldrene også. Barn leker med hverandre uansett hvilke land de er fra, og det er herlig å se hvor godt de går sammen, forteller han. ​

På bildet: Lilav Brimo, Midya Brimo, Heba Ayoub, Masoumen Mohammadi, Tala Alrayan og Berivan Brimo. Vennegjengen har lagt merke til at det er få nordmenn tilstede under middagene, og håper flere tar turen. Foto: Marie Myklebostad

Ønsker å lære mer norsk

Vatentina Hassan fra Sudan er en av dem som laget mat denne kvelden. Hun kom til Molde for rundt ett år siden.

– Det er en fin måte å bli kjent med både nordmenn og andre innvandrere på, forteller hun.

Sammen med resten av kjøkkengruppa går hun på språkskole, og får arbeidet hun gjør her godkjent som arbeidspraksis.

Vatentina Hassan kom til Norge for ett år siden og synes 'Middag på tvers' er en fin måte å knytte bekjentskaper på. Her sammen med Issam, Yousif og ektemannen. Foto: Marie Myklebostad

På kjøkkenet står også Issam og Yousif fra Sudan. De kom sammen til Molde i mai og har lagt merke til at det ikke er like mange nordmenn tilstede.

– Vi skulle ønske det var flere fra lokalmiljøet her slik at vi kunne snakket mer norsk, forteller Yousif.

Kjøkkengruppen: Øverst f.v.: Issam, Fodhul, Yousif, Imad Kamal, Adam Badraldin, Abolurhman Taher, Ahmad Moulhem, Awmad Dakil og Reidar Andestad. Foto: Marie Myklebostad

En viktig brikke i integreringen

"Middag på tvers" er et samarbeid mellom Kristent interkulturelt arbeid (KIA) og ungdomsforbundet KFUK/KFUM. Leder for KIA Møre, Reidar Andestad, mener det er viktig å få flere nordmenn med.

Reidar Andestad er leder i KIA Møre, og med på å arrangere 'Middag på tvers'. Foto: Marie Myklebostad

– Vi ønsker at det skal være like mange nordmenn som flyktninger her, og at alle nasjonalitetene snakker sammen slik at de lettere kan lære seg norsk.

Sammen med Molde kommune og flyktningtjenesten samarbeider KIA med flyktningene som går de første årene på språkskolen.

– De er relativt dårlige i norsk, og når det er så mange innvandrere som kommer, trenger vi enda flere nordmenn.

Familien Voll stiller opp så ofte de kan, og tror flere kunne hatt glede av å delta.

– Det er både viktig og riktig, og noe vi håper flere blir med på, sier han.