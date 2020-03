Vil ha like reglar for kommunane

Fylkesmann Rigmor Brøste arbeider for å få nasjonale retningsliner for stenging av kommunegrenser, slik at ein unngår spreiing av smitte. Slik det er no gjer kommunane sine eigne vedtak. Kristiansund kommune bur seg på mogleg stenging av kommunegrensa og vil bruke heimevernet i kontrollpostar. I Ålesund, Sula og Giske er det vedteke å sette grenser for innreise for folk som kjem reisande frå sør og aust i landet.