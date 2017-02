Vil ha like ferjevilkår for elbilane i heile landet

Helge Orten tar til orde for ein felles nasjonal standard på ferjetakstar for elbilar. Foto: Trond Vestre / NRK

Frå 1. mars må elbileigarar betale full pris på alle fylkesferjer i Møre og Romsdal. Stortinget har vedteke at på riksferjer skal elbileigarar betale maks halv pris.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) meiner at det ikkje bør vere ein takst for fylkesferje og ein annan for riksferjer.

– Bilistane ser ikkje forskjell på om ferjetenesta er bestilt av fylkeskommunen eller staten. Det bør vere føreseieleg, seier Orten.

Vil ha nasjonal standard

Samferdselsdepartementet jobbar for å setje i verk vedtaket Stortinget har gjort om halv pris på riksferjene. Grunnen til at det er full pris på fylkesferjene, er at det er Fylkeskommunen som sjølv bestemmer takstane dei har ansvar for.

– Eg vil ta opp med departementet at vi får ein felles nasjonal standard, seier Orten, som sit i samferdselskomiteen på Stortinget.

Løftebrot

På ferja mellom Sulesund og Hareid må bilistane betale full pris frå onsdag. Stine Andersen er ikkje glad for det vedtaket.

– Det er kjempekjedeleg. Eg studerer i Volda og pendlar kvar dag, seier elbileigaren. Ho meiner det er urettferdig at det er forskjell på om ferjesambanda er på fylkesvegar eller riksvegar.

Johan Skår køyrer dieselbil, men forstår frustrasjonen til elbileigarane.

– Dei var jo lokka med at det skulle vere gratis og vere ein del fordelar med å kjøpe elbil. Det er eit lite løftebrot ovanfor dei som har investert i elbil, meiner Skår.

Her må elbiler betale full takst: Ekspandér faktaboks Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya

Årvik – Koparneset

Hareid – Sulesund

Volda – Laustad

Hundeidvika - Festøya

Sæbø – Lekneset – Skår – Trandal – Standal

Magerholm - Sykkylven

Stranda – Liabygda

Eidsdal – Linge

Skjeltene – Lepsøya – Haramsøya

Brattvåg – Dryna – Fjørtofta – Harøya

Solholmen – Mordalsvågen

Aukra – Hollingsholmen

Småge – Orta – Finnøya – Sandøya – Ona

Molde – Sekken

Åfarnes – Sølsnes

Kvanne – Rykkjem

Arasvika – Henneset

Seivika – Tømmervåg

Edøya - Sandvika Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune

Tar opp like mykje plass

Arild Fuglseth er samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han meiner ferjetilbodet vert betre med auka takstar. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

I 2016 frakta Fjord1 nesten 80.000 elbilar i Møre og Romsdal. Fylkeskommunen meiner at ferjetilbodet kan bli betre ved å auke takstane. Dei tapar nemleg inntekter på elbilane.

– Folk flest ynskjer eit godt ferjetilbod med fleire avgangar og utvida opningstid. Difor er det viktig å sikre inntektssida, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

På strekninga Solavågen-Festøy er det riksvegsamband. Her slepp elbileigarane å betale for bilen, men må betale for sjåføren. Matros Tone Lillebø i Fjord1, meiner at vilkåra burde ha vore like.

– Eg meiner at elbilane burde ha betalt på alle ferjer. Dei tar opp like mykje plass som alle andre bilar, seier Lillebø.