Vil ha leksefri skule

Foreldrearbeidsutvalet (FAU) ved Spjelkavik skule i Ålesund har fått nok underskrifter til å legge fram eit forslag til bystyre om ein leksefri skule. FAU trur ei prøveordning kan vise at det faglege nivået blir bevart sjølv om ein ikkje har lekse. – Foreldre er ikkje pedagogar og heimelekser kan og føre til meir krangling enn læring, seier Axel Lange i FAU. Leksefri opnar for ein til tre timar meir på skulen per veke.