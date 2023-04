Vil ha lågare hjortebestand

Hjortestammen i fylket må bli redusert, meiner direktørane for miljøvern og landbruk hos stats-forvaltaren. Linda Aaram og Frank Madsøy er dermed ikkje samd med Erling Meisingset i Norsk institutt for bioøkonomi, som har tatt til orde for lågare jaktkvotar for hjort i våre område. Det blei felt omlag 2300 færre hjort i 2022 samanlikna med 2021, men målet om redusert bestand er likevel ikkje nådd, meiner statsforvaltaren.