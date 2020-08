Vil ha kunnskap frå Kristiansund

Fleire kommunar vil bruke det digitale systemet som Kristiansund har utvikla for å lette arbeidet mot koronasmitte. Kommunen har utvikla eit system der folk kan bestille test via nettet, i staden for per telefon. Helsedepartementet har vist liten vilje til å spreie kunnskap om systemet, og dette har provosert kommunen. Informasjonsjef Tore Lyngvær er glad for at fleire no får augene opp for dette.