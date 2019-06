Vil ha kontor i Molde

Ett av de nye divisjonskontorene i Vegvesenet bør ligge i Molde, mener ordfører Torgeir Dahl. Statens vegvesen blir nå delt opp i seks divisjoner, med et kontor lagt til Trondheim. Nå vil Dahl ha med seg fylkesutvalget for å kreve et Molde-kontor. Fylkesutvalget skal ta stilling til en uttalelse om saken i dag.