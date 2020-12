Vil ha kompensasjonsordning

Senterpartiet i Møre og Romsdal meiner at regjeringa sviktar ferjefylka. Dette etter at Senterpartiet sitt forslag om å greie ut ein nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebillettar, der staten kompensere fylka for inntektstapet blei nedstemt i Stortinget. Det skriv partiet i ei pressemelding.