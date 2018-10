Vil ha hydrogentog på Raumabanen

Fylkestingspolitikar Yvonne Wold i SV vil ha Raumabanen som pilot for hydrogentog. I september blei hydrogentog sett i ordinær drift i Tyskland. No er det og fremma forslag om å sette opp hydrogenpilot på tog i Noreg. Wold vil at fylkestinga skal løyve 20 000 kroner til ein utgreiingsrapport, om moglegheitene til Raumabanen.