Vil ha Høie på teppet

Leiaren i partiet Raudt, Bjørnar Moxnes, kjem til å kalle helseminister Bernt Høie (H) inn på teppet i Stortinget for å be han forklare korleis han vil forsvare at Helseføretaket vil sende gravide frå Nordmøre til Molde for å føde. Moxnes meiner dette er klart i strid med stortingsvedtaket om å halde i gang fødeavdelinga i Kristiansund fram til nye-sjukehuset på Hjelset står klart. Raudt-leiaren seier også at leiinga i Helseføretaket ikkje har innfridd kravet frå Stortinget, og meiner både styreleiar Ingve Theodorsen og dagleg leiar Øyvind Bakke bør sparkast.