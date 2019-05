Vil ha gratis for passasjerar

Fylkesrådmannen foreslår at Møre og Romsdal innfører Autopass for ferje på fylkeskommunen sine ferjesamband på same måte som Vegdirektoratet vil ha på riksvegferjene. Med denne ordninga blir det same system og takstar som i resten av landet, og det blir gratis for passasjerar på ferje. Løysinga som fylkesrådmannen går inn for kan bety ein inntektsauke for fylkeskommunen på 18 millionar kroner i året. Fylkesrådmannen meiner fylkeskommunen skal be departementet og Vegdirektoratet vurdere å auke rabattane for næringsliv, og at det må bli ei fleksibel løysing for idrettslag og frivillige organisasjonar.