Vil ha gratis ferjer

Gratis ferje på både riks- og fylkesvegnettet over heile landet. Det er målet til Aleksander Øren Heen frå Vestland fylke, som sit i programkomiteen til Senterpartiet. Heen meiner Staten bør finansiere ordninga og at saka er spesielt aktuell no med opprøret som føregår mot høgare ferjeprisar. Ei slik ordning må inn i samferdselspolitikken, meiner Heen.