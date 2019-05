Vil ha GPS-basert vegprising

Satellitt- eller GPS-basert vegprising vil opne for ei meir rettferdig løysing for bilistane når store vegprosjekt skal gjennomførast, meiner Hans Kjetil Knudsen frå Ålesundlista. I Ålesund har Ap, Høgre, KrF og Ålesundlista blitt samde om ein bypakke for Ålesund til 6,7 milliardar kroner som inneber innkrevjing av bompengar. – Med satellitt- eller GPS-basert vegprising vil bomstasjonar vere overflødige, seier Knudsen. Han meiner det ville ha vore interessant om Ålesund kunne ha blitt eit pilotprosjekt.