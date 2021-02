Vil ha gods over på sjøveien

Kystverket åpner nå for nye søknader om pengestøtte for å flytte gods fra vei til sjø. Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til 8 rederi på til sammen 175 millioner kroner og dermed har 760.000 tonn gods blitt flyttet til sjøveien. Avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket sier at flyttingen betyr en reduksjon på 21000 tonn Co₂. Fristen for å søke støtte er 10. mai