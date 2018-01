Vil ha Gjemnes som i dag

Leiar for regionrådet på Nordmøre, Roger Osen, er uroa for konsekvensane dersom bygdelaga i indre Gjemnes blir flytta til Molde. Angvik bygdelag har søkt om at heile indre Gjemnes blir ein del av nye Molde, og før påske kjem Fylkesmannen med si innstilling. Osen håpar Gjemnes får halde fram som no, og seier det er ei utfordring at fleire kommunar forsvinn ut av Nordmøre.