Vil ha fortgang i vrakpantordning

Møre og Romsdal Arbeidarparti ved fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (i midten), Hanne Notøy (Ulstein AP) og Fellesforbundet ved Olav Arne Høydalsvik vil ha på plass ei vrakpantordning for skip i neste års statsbudsjett. Kjølmoen meiner det hastar å få på plass dette for å sikre arbeidsplassar i maritim næring. Han følgjer dermed opp utspelet frå Maritimt Forum Nordvest om ei slik ordning. Green Yard Kleven har planar om å sette i gang med opphøgging av skip og sender ein søknad om dette til Miljødirektoratet i haust.