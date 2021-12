Vil ha fortgang

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien frå Senterpartiet vil ha fortgang i arbeidet med ein bompengeproposisjon for Møreaksen. Møreaksen skal gjere det mogleg å køyre ferjefritt mellom Ålesund, Vestnes, Midsund og Molde. Prosjektet som er kostnadsrekna til 24 milliardar kroner, er kontroversielt, men Lien vil jobbe for at bygginga kjem i gang.