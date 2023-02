Vil ha forslag frå ekspertutval skrinlagt

Smøla-ordføraren meiner det blir ei katastrofe for Møre og Romsdal dersom eit forslag frå eit ekspertutval som vil omfordele pengane til fylka blir sett i verk. Forslaget vil føre til at fylkeskommunen må kutte i tilbodet. Ordførar Svein Roksvåg frå Senterpartiet skal møte kommundaldepartementet i dag. Roksvåg seier det er avgjerande for Smøla at forslaget blir skrinlagt.