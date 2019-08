Vil ha forlik om eldreomsorgen

KrF sin ordførerkandidat i den nye storkommunen Molde, Svein Atle Roset, vil ha et tverrpolitisk forlik i Stortinget om eldreomsorgen. Dette blir trolig den store utfordringen i Molde i årene som kommer, og mandag kveld har pensjonistforeningen bedt toppkandidatene i den nye kommunen debattere temaet. Roset mener det trengs en nasjonal satsing. – Jeg tror vi har kommet dit at det er dags for en tverrpolitisk eldreomsorg-deal i Stortinget, slik en gjorde med barnehagene i sin tid. Det fikk en til, alle parti var enige, la penger på bordet og da fikk man full barnehageutbygging. I dag er det slik at å investere i eldreomsorgen er ikke et stort problem, men å drifte det er det, sier Roset.