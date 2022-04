Vil ha forbod mot å sanke måkeegg

Måken er raudlista, men likevel er det lov til å plukke egga. BirdLife Norge vil ha forbod mot å sanke måkeegg, men Miljødirektoratet meiner at haustingstradisjonen ikkje påverkar bestanden. – Den langvarige tradisjonen for sanking av egg har stor betydning for folk fleire stader i landet, seier Anders Auran, seniorrådgjevar i Miljødirektoratet.