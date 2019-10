Vil ha flyshow

I 2020 fyller Kristiansund lufthavn, Kvernberget, 50 år. Dette jubileet skal markerast, og no pågår det eit arbeid for å få arrangere eit flyshow i løpet av jubileumsåret. Ei arbeidsgruppe prøver no å få på plass oppvisningsfly. – Draumen er å fåmed F35 kampfly, seier arrangør Magne Solberg. På bildet ser vi Magne Solberg, John Kuløy, Trond Sæterøy, Ola Sandvik og Per Jostein Halset.