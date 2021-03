Vil ha flere norske fagarbeidere

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil ha flere fast ansatte, norske fagarbeidere i maritim sektor. Sammen med Sp, SV, R og KrF har de tatt initiativ til å starte opp prosjektet «Den norske fagarbeideren», og prosjektet ble enstemmig vedtatt i Utdannings- og kompetanseutvalget torsdag. – Deler av maritim sektor baserer seg i for stor grad på innleie av utenlandsk arbeidskraft. Målet med prosjektet er å jobbe sammen med skoler, bransjeorganisasjoner, fagbevegelsen og næringslivsbedriftene for å øke andelen fast ansatte fagarbeidere i bransjen i årene som kommer, sier Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti.