Vil ha flagging som politisk sak

Ålesundsordførar Håkon Lykkebø Strand (Frp) vil ha bruken av regnbogeflagg i skulane som politisk sak i formannskapet 4. juni. Kommunedirektøren si avgjerd om å forby flagging under pride i år har skapt mange reaksjonar. No vil ordføraren at formannskap og kommunestyre må få seie si meining om skulane sjølve skal få bestemme om dei skal flagge eller ikkje.