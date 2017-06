Vil ha felles brannvesen for Nordmøre

Sju kommuner på Nordmøre har bestemt seg for å utrede et felles brann- og redningsvesen. De sju kommunene er Averøy, Aure, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll.

Årsaken er nye statlige krav som kommer i august. Blant kravene er at alle kommuner skal ha en full stilling som brannsjef.

– Kravene går ut på at alle kommunene skal ha heltidsstillinger i brannvesenene. Ikke slik det er nå, der du har kombinerte stillinger med teknisk sjef i 80 prosent, og brannsjef i 20 prosent. Det dekker ikke kravene som kommer i fremtiden, forteller brannsjef i Kristiansund, Kjell Inge Mathisen.

Ikke alle er godkjent i dag

BRANNVESEN: Det kan bli felles brannvesen for sju kommuner på Nordmøre. Foto: Robert Schlesinger, P4512 Robert Schlesinger / NTB scanpix

Slik det er i dag er det noen kommuner som ikke greier å oppfylle de kommende kravene.

– Det er enkelte kommuner på Nordmøre som ikke har en godkjent ordning i dag. Det vil si at de mangler brannsjef og kompetanse på forebyggende arbeid, sier Mathisen.

Er det nødvendig med et slikt samarbeid?

– Ja, det er nødvendig. Jo mindre kommune du er, jo større grunn har du til å søke samarbeid med andre.

Ikke alle vil være med

Det ble lagt frem forslag og jobbet for et felles brannvesen allerede i 2013, men det ble lagt på is på grunn av kommunereformen.

Nå hentes det arbeidet frem igjen. Det er imidlertid ikke alle kommunene i regionen som vil være med på det store samarbeidet. Surnadal, Halsa og Rindal vil ha et eget felles brannvesen.

Det bekymrer ikke brannsjefen.

– Det betyr ingenting, og jeg vet at de tre kommunene arbeider godt om å få til et samarbeid i sin region, for å rekke kravene som kommer, sier Mathisen.