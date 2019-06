Vil ha en midlertidig løsning

Det må bli satt i verk tiltak for å oppgradere svømmehallen i Volda, slik at den kan bli brukt fram til en ny idrettshall står klar om noen år. Det mener Arne Straume, leder i Volda symjeklubb. Svømmehallen ble stengt i mai, etter at en tilstandsrapport slo fast at det ikke lenger var forsvarlig å holde den åpen. Straume mener at tiltaka er en kostnad som kommunen må ta, og har invitert til en folkeaksjon under kommunestyremøtet i dag klokka 16.00.