Vil ha ekstern gjennomgang

Ivar Østrem, styrerepresentant i Helse Midt-Noreg, meiner at eit eksternt firma bør gå gjennom finansieringsmodellen til helseføretaka. Det skriv Sunnmørsposten. (krev innlogging). Helse Møre og Romsdal går mot eit underskot på 100 millionar kroner i år. Østrem seier at det kan vere at budsjettet er for lite i forhold til behovet.