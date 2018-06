Vil ha eit felles ferjekontor

Venstre-politikar Gunn Berit Gjerde ønskjer eit felles ferjekontor for alle dei fire vestlandsfylka. Gjerde tok opp saka under eit møtet i Vestlandsrådet i går, og meiner at fleire grunner taler for dette. Ho peikar mellom anna på dei økonomiske utfordringane som ferjefylka har, behovet for å samle kompetansen i samband med anbod og utvikling av ladestasjonar og ny teknologi.